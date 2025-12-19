#Казахстан в сравнении
Мир

Редкое природное явление наблюдают в Саудовской Аравии

снег выпал в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 01:16 Фото: скриншот видео
Снегопады охватили несколько регионов Саудовской Аравии. В отдельных районах холодная погода принесла сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

По информации Arab News, небольшие и умеренные осадки зафиксировали в Бир-Бин-Хермасе, Аль-Айине, Аммаре, губернаторстве Аль-Ула, а также в Шакре и его пригородах. В ряде других регионов, включая Эр-Рияд, прошли умеренные и сильные дожди. Особенно ярким зрелищем туристы посчитали снег в Троене популярном горном курорте для пеших прогулок и катания на лыжах, расположенный на горе Джебель-эль-Лавз в провинции Табук и достигает высоты 2600 м.

Национальный центр метеорологии прогнозировал дальнейшие снегопады в северных районах региона Эр-Рияд. В четверг утром снег выпал в губернаторствах Аль-Маджмаа и Аль-Гат, расположенных к северу от столицы, что привело к образованию снежного покрова на возвышенностях и открытых территориях.

В горных регионах температура упала ниже нуля, а вот над Красным морем и Персидским заливом прогнозируют сильный ветер.

Местным жителям власти посоветовали не выезжать за город в период неблагоприятных погодных условий.

Снегопады в Саудовской Аравии – это действительно редкость. Последний раз много снега в регионе Табук выпало в 2022 году, в январе – тогда 30-сантиметровый слой снега привел к перебоям в движении транспорта, переноса кампаний вакцинации против COVID-19 и к задержке экзаменов в университетах.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение охватило весь Казахстан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
