Казахстан временно запретил ввоз томатов и перца из Туркменистана

С 7 июня Комитетом госинспекции в АПК МСХ РК введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана. Данные меры вызваны участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца, сообщает zakon.kz.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). пресс-служба МСХ РК

В соответствии с положением Международного стандарта по фитосанитарным мерам ISPM №13 "Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии" (Рим, 2002), в адрес госслужбы по карантину растений Туркменистана направлены нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований.

В связи с отсутствием объективных данных о расследовании причин появления вируса в экспортируемой продукции уполномоченными органами соседней республики, а также в целях предотвращения ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории Казахстана, комитет с 7 июня 2021 года вводит временный запрет на ввоз плодов томата и перца из Туркменистана. пресс-служба МСХ РК

В целом, по данным Минсельхоза, с начала года при ввозе на территорию Республики Казахстан подкарантинной продукции выявлено свыше 1300 нарушений законодательства в области карантина растений, предотвращен ввоз 11 тыс. тонн подкарантинной продукции с нарушением карантинных фитосанитарных требований, в 155 случаях в ввозимой продукции обнаружены карантинные объекты. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 56 млн тенге.