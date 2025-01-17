Россия отменила запрет на ввоз томатов из Казахстана
Фото: pexels
Российская Федерация отменила временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом 17 января рассказали в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.
"По итогам анализа материалов, проведенного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) совместно с ФГБУ "ВНИИКР" (Всероссийский центр карантина растений), а также переговоров с представителями КГИ при АПК (Комитет государственной инспекции), с 16 января "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз в РФ томатов 36 тепличных комплексов РК", – говорится в сообщении.
Предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов.
Казахстанская сторона продолжает переговоры о снятии ограничений по остальным видам растениеводческой продукции.
Осенью 2024 года "Россельхознадзор" временно ограничил ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, такой как пшеница, чечевица, томаты, перцы, семена подсолнечника для посева, дыни.
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