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События

Россия отменила запрет на ввоз томатов из Казахстана

Россия, Казахстан, запрет на импорт томаты, отмена, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:27 Фото: pexels
Российская Федерация отменила временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 января рассказали в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.

"По итогам анализа материалов, проведенного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) совместно с ФГБУ "ВНИИКР" (Всероссийский центр карантина растений), а также переговоров с представителями КГИ при АПК (Комитет государственной инспекции), с 16 января "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз в РФ томатов 36 тепличных комплексов РК", – говорится в сообщении.

Предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов.

Казахстанская сторона продолжает переговоры о снятии ограничений по остальным видам растениеводческой продукции.

Осенью 2024 года "Россельхознадзор" временно ограничил ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, такой как пшеница, чечевица, томаты, перцы, семена подсолнечника для посева, дыни.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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