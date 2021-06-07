Два четвертьфинала – успех Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос"

Казахстанка вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой обыграла американку Николь Меликар и голландку Деми Шуурс в третьем круге парного Открытого чемпионата Франции, передает zakon.kz.

Как сообщает ФТК, матч закончился со счетом 6:4, 6:3.

За 1 час и 20 минут матча Рыбакина и Павлюченкова выполнили два эйса, один раз ошиблись при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а их соперницы один раз подали на вылет, допустили шесть двойных ошибок и сделали три брейка. В четвертьфинале казахстанско-российский дуэт сыграет с полькой Магдой Линетт и американкой Бернардой Пера.

Очень обидно, что мы рано вышли друг на друга в одиночке. Было бы лучше встретиться в финале. Но это сетка, какая есть - такая есть. До одиночного противостояния будем немножко по отдельности, — сказала Рыбакина в эфире Eurosport.

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