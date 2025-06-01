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Спорт

Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала "Ролан Гаррос-2025"

Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала крупного турнира, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 21:28 Фото: ktf.kz
1 июня казахстанская теннисистка, 11-я ракетка мира Елена Рыбакина остановилась в шаге от четвертьфинала "Ролан Гаррос-2025", сообщает Zakon.kz.

В матче четвертого круга казахстанка в зрелищном матче уступила действующей чемпионке, четырехкратной победительнице Открытого чемпионата Франции Иге Швёнтек (5 WTA) из Польши со счетом 6:1, 3:6, 5:7.

Таким образом, Рыбакина покидает турнир "Большого шлема", а польская спортсменка продолжает свое выступление и на следующей неделе проведет четвертьфинальный матч с представительницей Украины Элиной Свитолиной (14-я).

Ранее Рыбакина сумела переиграть Алёну Остапенко из Латвии в рамках третьего круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, что помогло ей завоевать путевку в четвертый раунд французского чемпионата.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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