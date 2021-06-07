В Уральске открыт новый цех по производству арболитовых блоков

Новый цех открыт на грантовые средства в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025". Идея уральского молодого предпринимателя Мираса Рамазанова была поддержана областным управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, так как аналогов такого производства в регионе нет, сообщает zakon.kz.

Как признается Мирас, идея начать новое производство возникла у него еще в 2019 году, но на тот момент он не располагал нужной суммой. Пока собирал необходимую информацию на просторах интернета, узнал, что в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития выдают гранты на развитие производства. Главное требование – новизна бизнес-идеи.

В рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" в 2020 году по инструменту "Государственные гранты на новые бизнес-идеи" был поддержан проект "Производство арболитовых блоков в г.Уральск" на общую сумму 5 млн тенге. Всего в конкурсе участвовали более 230 проектов по всей области, на основании конкурсного отбора комиссия утвердила 58 проектов. представитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев

На полученные грантовые средства предприниматель приобрел оборудование по производству арболитовых блоков и весной этого года запустил новое в регионе производство. На новой линии "Лига-7" – станок для производства арболита – в день изготавливают 100-150 блоков, в производстве заняты четыре человека. На сегодня заключен договор на поставку арболитовых блоков с двумя местными компаниями ТОО "Байтерек" и "АВС групп", в основном, на строительство коммерческого жилья.

Как пояснил Рамазанов, арболитовый блок на 10% состоит из цемента и на 90% из древесной стружки. Древесную стружку закупает из Петропавловска, Костаная, также есть поставки и из Уральска.

Могу с уверенностью сказать, что арболитовые блоки не имеют минусов. Это самый экологический, легкий, прочный, гибкий, морозостойкий, пожаробезопасный материал, но главный его плюс – это тепло- и звукоизоляция. Лучшая среди материалов этого ряда. По сохранению тепла арболит превосходит керамзитобетон – в три раза, пеноблок – в два раза, кирпич – в пять раз. Мирас Рамазанов

Например, чтобы построить одноэтажный жилой дом 10х10 метров, потребуется всего 800 арболитовых блоков, которые получаются в два раза легче, чем кирпич, а стена толщиной 30 см, сделанная из арболита, имеет теплоизоляционные свойства, как и кирпичная стена в 120 см.

Надеемся, что продукция станет востребованной на местном рынке строительных материалов и начинающий бизнесмен сможет расширить свое производство и выйти на новый уровень развития бизнеса.