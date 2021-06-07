Когда в Казахстане ослабят карантин, рассказали в Минздраве

Через пять дней в Казахстане могут ослабить карантин. Об этом рассказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев, передает zakon.kz.

Как напоминает "Астана Таймс", Казахстан вошел в "зеленую" зону по распространению коронавирусной инфекции. По словам Байтанаева, если удастся "продержаться" в этой зоне пять дней, то к концу недели Минздрав снимет некоторые ограничения.

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Если в течение пяти дней ситуация будет стабильная на территории РК, то будет рассматриваться вопросы по послаблению карантинных мер. Ержан Байтанаев

Ранее в КСЭК сообщили, что Минздрав утвердил санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ. Согласно утвержденным санитарным правилам, казахстанцев с коронавирусом, гуляющих по общественным местам, начнут штрафовать с 10 июня. Нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью "Ashyq".

Если человек, зная, что он болен коронавирусом, нарушил режим самоизоляции, и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге. Следует отметить, что данные выгрузки платформы "Ashyq" фиксируются в единой информационной системе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, - отметили в КСЭК.

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