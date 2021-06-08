Усилены требования к претендентам на стипендию "Болашак"

К претендентам на международную стипендию "Болашак" усилены требования, передает zakon.kz.
Теперь они, как сообщает "Хабар 24", должны владеть государственным языком на высшем уровне - В1. Об этом рассказала глава Центра международных программ Айнур Карбозова на встрече со студентами и преподавателями в Алматы.
Усилены требования К претендентам на международную стипендию "Болашак", сообщает корреспондент "Хабар 24". должны владеть государственным языком на высшем уровне - В1. Об этом на встрече с алматинскими студентами и преподавателями рассказала глава Центра международных программ Министерства образования и науки РК Айнур Карбозова.
Также она сообщила, что упрощен порядок сдачи документов для конкурсного отбора - их перечень заметно сократился.
Перечень приоритетных специальностей в этом году разработан с учетом всех ограничительных норм, с учетом продолжающейся пандемии и основных потребностей на рынке труда в соответствии с приоритетами государственной политики. Состоит из семи направлений – инновационные технологии, индустриальная инженерия, медицина, образование, социальные науки, естественные науки. И новое направление, объединяющее творческие специальности, - это креативная индустрия. Всего 217 специальностей, 80 - для академических программ и 137 - для стажировки. Айнур Карбозова
Всего в 2021 году по программе "Болашак" выделили 1055 стипендий, почти половину из которых получат ученые - они впервые смогут пройти стажировку в ведущих вузах мира. Комплексный тест пройдет в онлайн-режиме.
Более 14 тыс. студентов получили образование за границей за 28 лет существования программы "Болашак".
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