Врачи и диетологи предупредили о вреде газировки для мозга

Врачи и диетологи предупредили о вреде газированных напитков для мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет издание Eat this, not that, газированные напитки с кофеином могут вызывать привыкание.

Постоянное употребление кофеина, содержащегося в газированной воде, может привести к химическим изменениям в мозге, из-за которых вам и вашему мозгу будет хотеться пить ее снова и снова, — объясняет американский диетолог Бриттани Любек.

Газировка с кофеином отрицательно сказывается и на сне, предупреждает британский врач Крис Эйри (Chris Airey). Исследование, опубликованное в 2017 году в научном журнале Sleep Health, связывало низкую продолжительность сна с употреблением значительного количества газированных напитков, которые содержат кофеин.

Газированные напитки без кофеина также могут быть вредны. Американский трофолог (специалист по науке о пище) Эмили Нобл (Emily E. Noble) утверждает, что у людей, которые в детстве злоупотребляли сладкой газировкой, позднее могут начаться проблемы с памятью.

Диетическая газировка без сахара ничем не лучше.

Исследование 2017 года завершилось выводом, что употребление диетических газированных напитков связано с увеличенным риском инсульта и деменции, — говорит американский диетолог Холли Клеймер.

Согласно работе, опубликованной в научном журнале Stroke, у людей, предпочитавших газированные напитки с сахарозаменителями, в три раза чаще бывают инсульт и болезнь Альцгеймера.