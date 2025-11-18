#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Сладкая газировка может привести к депрессии, предупредили ученые

сладкая газировка может привести к депрессии, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 18:16 Фото: pixabay
Ученые Германии провели исследование и выявили связь между употреблением сладкой газировки и депрессивным расстройством, сообщает Zakon.kz.

По информации Psypost, специалисты использовали данные 932 участников когортного проекта Марбург-Мюнстер: 405 пациентов с клинической депрессией и 527 здоровых людей. Участники заполняли опросники о пищевых привычках, оценивали симптомы депрессии, а часть из них предоставила образцы кала для анализа микробного состава методом секвенирования.

Выяснилось, что повышенное потребление газировки связано с более высокой вероятностью диагноза депрессии и более тяжелыми симптомами, прежде всего у женщин. У мужчин подобной зависимости выявлено не было.

Эксперты пришли к выводу, что у женщин, регулярно употреблявших сладкие напитки, повышено содержание бактерии рода Eggerthella, ранее связанной с депрессивными состояниями. Также было выявлено уменьшение общего микробного разнообразия – признака менее стабильной кишечной среды.

Ранее сообщалось, что в крови переболевших COVID-19 нашли необычные изменения.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
