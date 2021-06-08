"Где-то в пещере" - экстрасенсы о пропавших в горах студентах

В Туркестанской области до сих пор ищут двух пропавших туристов. Экстрасенсы обнадеживают родителей, они утверждают, что ребята живы, сообщает zakon.kz.

25 мая поступило сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. 28 мая троих нашли. 29 мая были найдены тела двух пропавших туристов на реке Угам.

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Поиск продолжается. Теперь уже по просьбе студентов однокурсников вылетели на поиск пропавших в верховья Угама. Экстрасенсы сказали, что двое не обнаруженных находятся где-то в пещере выше места найденных троих и что они живы. Провели большой пеший обход территории и осмотрели пещеры в зоне поиска - положительного результата нет. Удалось понаблюдать удивительную красоту наших гор, -написал на своей странице в Facebook горный спасатель Шамиль Рафиков.

Как сообщил начальник ДЧС Туркестанской области Нургали Жунусов, поиски еще двух пропавших продолжаются.

Мы работаем по двум вариантам, предполагая, что ребята могут быть живы. Там есть пещеры. Возможно, они в них спрятались. И потом, сейчас не зима, шансов выжить гораздо больше. Обычно активные поиски проводятся 10 дней, но мы не будем останавливать проведение операции. Я, как начальник штаба, сам принимаю решение, — сказал он "Экспресс К".

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