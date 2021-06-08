С ветерком на скейте по центральной улице Алматы - полиция ищет экстремалов

Полиция устанавливает участников экстремальной выходки на центральном проспекте Алматы, передает zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. Паблик Kris.p.almaty разместил ролик, на котором парень на скейте с ветерком мчится по пр. Абая, зацепившись за какой-то транспорт. Сопровождают их пара мопедистов.

По сообщению МПС, эти фигуранты непременно будут установлены и привлечены к ответственности. Такое поведение на дорогах не допустимо. Какое бы время суток не было, все равно в Алматы интенсивное дорожное движение - круглосуточно большой автомобильный трафик. В первую очередь, они создавали угрозу для себя, а потом уже для остальных участников дорожного движения. Эти необдуманные и опрометчивые поступки могут закончиться трагедией, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.