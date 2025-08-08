В Алматы спортсмены-экстремалы раскритиковали скейт-парк возле озера Сайран

8 августа любители самокатов, скейтбордов и велосипедов выразили недовольство скейт-парком, установленного на территории близ озера Сайран, сообщает Zakon.kz.

Со слов спортсменов, площадка, которая появилась в Алматы около двух месяцев назад, опасна для катаний и построена с нарушениями. Они уверены, что площадка буквально трещит по швам: покрытие отходит, краска облазит, а в некоторых местах выпали болты. Спортсмены уверяют, несколько человек уже получили серьезные травмы.

А между тем в федерации велоспорта хотела провести 10 августа первый чемпионат Казахстан по BMX. Но многим профессионалам пришлось отказаться от участия, передает "КТК".

Оценить все риски приехали и сотрудники акимата. С нарушениями чиновники согласились и заявили, что объект, как и всю территорию Сайрана, еще не ввели в эксплуатацию. По плану возведение скейт-площадки должно было закончиться в мае. В строительство вложили около 50 млн тенге. Однако подрядчик не успел. И власти уже подали на компанию в суд. Поэтому все работы здесь временно остановили, а значит, и проведение чемпионата невозможно.

Такое заявление возмутило президента Федерации велосипедного спорта по городу Алматы Бахтияра Мамырова.

"Можно было этот вопрос месяц назад поднять. А вот сейчас прямо перед стартом срывают чемпионат", – с обидой констатировал он.

И все же республиканский чемпионат придется перенести. Уже в ближайшие дни площадку закроют, а объект будут достраивать с учетом всех жалоб. Сдать парк в эксплуатацию пообещали до конца лета.

