В Казахстане будет издана исламская энциклопедия

В Казахстане будут изданы исламская энциклопедия под общей редакцией Верховного муфтия, председателя ДУМК Наурызбая Таганулы и орфографический словарь, сообщает zakon.kz.

По информации ДУМК, идея создания исламской энциклопедии была озвучена на заседании Совета ученых в Усть-Каменогорске, куда Верховный муфтий Наурызбай Таганулы прибыл накануне с рабочим визитом и встретился с акимом ВКО Даниалом Ахметовым.

Презентуя концепцию исламской энциклопедии, ученый, заведующий отделом древней литературы и тюркологии Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, кандидат филологических наук Торали Кыдыр отметил, что книга будет составлена ​​по алфавиту из 4-5 томов, каждый том - из 560-640 страниц. В качестве иллюстрации будут использованы изображения известных людей, исторических личностей, географические данные и многое другое.

По мнению Верховного муфтия, выпуск исламской энциклопедии станет большим событием в мусульманском сообществе и для обеспечения его качественного познавательного содержания, необходимо тщательно собирать всю необходимую важную информацию, привлекать к этому благому делу лучших специалистов, максимально использовать труды видных ученых, внесших вклад в развитие традиционного в Казахстане ислама ханафитского мазхаба.

Наурызбай Таганулы поручил Совету улемов как можно скорее приступить к написанию первого тома.

Кроме этого, планируется выпустить орфографический словарь, в котором будут аккумулированы все религиозные термины.

Религиозные слова и термины в СМИ и в книгах пишутся по-разному, - говорит известный исламовед, автор ряда работ в области религии, доктор философских наук Рашид Мухитдинов. - Чтобы восполнить этот пробел, мы решили издать специальный словарь. Макет уже готов. Надеемся, книга будет издана в ближайшее время.

Муфтият и ДУМК активно работают и над выпуском других печатных материалов, документов, книг. Так, на сегодняшний день приняты 35 концептуальных документов, затрагивающих вопросы семьи и брака, медицины, права, финансов и другие, одобрено около ста различных фетв, выпущены восемь книг по актуальным вопросам религии.

На стадии обсуждения находятся один концептуальный документ, два исследовательских проекта и 11 фетв - о взыскании алиментов, об аборте, аренде недвижимости, забое домашней птицы, распитии спиртных напитков и т.д.