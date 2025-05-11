Словари медицинских терминов на казахском языке планируют создать ученые
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Создание словарей актуальных медицинских терминов обсудили казахстанские врачи и ученые на встрече в Семее, сообщает Zakon.kz.
"Во время Республиканской терминологической конференции специалисты также поговорили о формировании терминологической базы нормативных правовых актов в сфере здравоохранения. Особое внимание уделили анализу аббревиатур в научных публикациях и систематизации научного медицинского языка", – рассказали в пресс-службе Минздрава.
Отдельной темой стало внедрение отраслевого искусственного интеллекта, в том числе разработка системы KAZHealthGPT.
Кроме того, участники выразили уверенность в перспективности проекта "100 медицинских учебников на государственном языке". В качестве мотивации они предложили поощрять научные работы, выполненные на казахском языке, и учредить премии за лучшие публикации в научных журналах.
Ранее в Министерстве здравоохранения раскрыли нюансы маркировки лекарств в Казахстане.
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