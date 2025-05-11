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Наука и технологии

Словари медицинских терминов на казахском языке планируют создать ученые

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 09:55 Фото: pixabay
Создание словарей актуальных медицинских терминов обсудили казахстанские врачи и ученые на встрече в Семее, сообщает Zakon.kz.
"Во время Республиканской терминологической конференции специалисты также поговорили о формировании терминологической базы нормативных правовых актов в сфере здравоохранения. Особое внимание уделили анализу аббревиатур в научных публикациях и систематизации научного медицинского языка", – рассказали в пресс-службе Минздрава.

Отдельной темой стало внедрение отраслевого искусственного интеллекта, в том числе разработка системы KAZHealthGPT.

Кроме того, участники выразили уверенность в перспективности проекта "100 медицинских учебников на государственном языке". В качестве мотивации они предложили поощрять научные работы, выполненные на казахском языке, и учредить премии за лучшие публикации в научных журналах.

Ранее в Министерстве здравоохранения раскрыли нюансы маркировки лекарств в Казахстане.

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Андрей Дюсупов
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