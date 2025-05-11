Словари медицинских терминов на казахском языке планируют создать ученые

Отдельной темой стало внедрение отраслевого искусственного интеллекта, в том числе разработка системы KAZHealthGPT.

Кроме того, участники выразили уверенность в перспективности проекта "100 медицинских учебников на государственном языке". В качестве мотивации они предложили поощрять научные работы, выполненные на казахском языке, и учредить премии за лучшие публикации в научных журналах.