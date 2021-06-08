Поступление в магистратуру и докторантуру теперь будет онлайн

Поступление в докторантуру и магистратуру, а также сдачу экзаменов с этого года переведут полностью в электронный формат. Об этом на площадке Антикоррупционной службы сообщил министр образования РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

У нас еще есть поступление в магистратуру. Мы в прошлом году впервые в пилоте перевели на электронный формат тестирование при приеме в магистратуру. Мы увидели, что этот механизм является очень правильным и эффективным с точки зрения устранения коррупционных рисков и в этом году мы приняли решение, что уже в постоянном режиме прием в магистратуру будет осуществляться в электронном варианте, - сказал Аймагамбетов.

Он добавил, что раньше составлением тестов и подсчетом результатов занимались непосредственно сотрудники вузов.

До этого какая ситуация была? Сам вуз готовит тесты. Сам вуз проводит этот экзамен. Потом сами же проверяют и сами же зачисляют. Понятно, что здесь конфликт интересов. Очень много говорили о каких-то списках. Очень большие коррупционные риски были. Поэтому сделали единые вопросы через тестирование. Электронный формат. Один компьютер - один сдающий, там видеокамера, трансляция и, пожалуйста, совершенно другой результат. В этом году ко всему проблему и к ЕНТ, и к сдаче в магистратуру мы добавляем еще и докторантуру. Там тоже было много дискуссий и рисков, поэтому мы приняли решение, что в этом году поступление и сдача экзаменов в докторантуру тоже будет через такие центры открытое и прозрачное, чтобы не было никаких домыслов и никаких рисков, - пояснил министр.

По его словам, в целом цифровизация положительно скажется на устранении коррупционных рисков в учреждениях образования.

В целом, вообще цифровизация будет очень сильно влиять на устранение всех этих барьеров рисков и так далее. Мы активно переводим госуслуги в электронный формат. В этом году у нас фактически поступление в любое учебное заведение можно будет делать через портал Электронного правительства. До этого, когда в вузы сдавали документы, родители в некоторых вузах с 6-7 утра стояли в вузах, толпились перед приемными комиссиями, собирали кучу документов. Эти все скоросшиватели, всякие бумаги. Эти бумаги надо еще собрать, поставить в очереди там, в другом месте и все это не потерять потом, принести, какие-то конверты, куча вещей, которые в принципе никому толком и не нужны. Но это все надо сдать. Где-то если еще неправильно заполнят, при закрашивании каких-то кружочков в документах. А сейчас это достаточно просто. Через портал Электронного правительства в несколько кликов можно подать документы, заявку и потом все просматривать, смотреть историю, как двигается твоя заявка, - заметил он.

В связи с этим прием документов в первые классы, в колледжи, в вузы и другие госуслуги сейчас переводят всецело в электронный формат.

Это важно. В вузах, например, мы говорим о том, что буквально 3-4 года назад у нас появился в вузах тренд на то, что вузы начали открывать центры обслуживания студентов, так называемые ЦОСы наподобие ЦОНов, когда не надо каждому студенту ходить по деканату, в студенческий отдел, на кафедру, собирать документы, справки, а можно было прийти в ЦОС и из одного окна получать все услуги. Тогда мы говорили, как это здорово и намного облегчает. Сейчас мы говорим, что ЦОС – это не актуально, потому что надо чтобы у студента все было на смартфоне. Чтобы ему не надо было ходить в ЦОС, он должен просто с мобильного приложения получить все услуги. Поэтому сейчас наши вузы идут уже в этом направлении. Вы видите, технологии быстро меняются и упрощают жизнь, получение госуслуг, - заключил Аймагамбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан