Поступление в магистратуру и докторантуру: внесены изменения

Министр науки и высшего образования приказом от 26 июля 2024 года внес изменения в Типовые правиле приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что ОВПО сами разрабатывают и утверждают правила приема в вуз.

Указывается, что граждане РК и лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения.

Прием документов от поступающих в ОВПО, осуществляющих подготовку пилотов и авиадиспетчеров, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или зачисления на платное обучение, проводится приемной комиссией данного вуза, с представлением медицинского сертификата, выданного авиационным медицинским центром, на предмет годности к обучению в сфере гражданской авиации.

Также уточняется, что прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа календарного года.

Творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа календарного года.

Прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО:

с 1 по 22 июля календарного года;

с 12 по 19 августа календарного года (для поступающих на платной основе).

Творческий экзамен проводится:

с 25 июля по 5 августа календарного года;

с 20 по 23 августа календарного года (для поступающих на платной основе).

Отмечается, что для лиц, имеющих среднее или техническое и профессиональное, послесреднее образование, поступающих на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки, за исключением лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

В Типовых правилах приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского образования, говорится, что лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, сдают КТ, включающее тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю групп образовательных программ, тест на определение готовности к обучению по выбору на казахском или русском языке.

Лица, поступающие в профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения, сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных программ по выбору на казахском или русском языке.

Лица, поступающие в профильную магистратуру с английским языком обучения, сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных программ на английском языке.

Лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки сдают:

КТ, включающее тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению по выбору на казахском или русском языке.

два творческих экзамена по профилю групп образовательных программ.

Лица, поступающие в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки с казахским или русским языком обучения сдают два творческих экзамена по профилю групп образовательных программ.

Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка сдают:

вступительный экзамен по арабскому языку;

КТ, включающее тест на определение готовности к обучению, тест по профилю групп образовательных программ, по выбору на казахском или русском языке.

Вместе с тем уточняется, что в докторантуру PhD принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж работы не менее 9-ти месяцев или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям, в докторантуру по программе докторов по профилю, в том числе по программам DBA (Doctor of Business Administration (ДиБиЭй)) — на базе магистратуры, или высшего специального образования, приравненного к профильной магистратуре.

Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов философии (PhD) состоит из следующих блоков:



собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО;

написание эссе;

ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы.

Итоговая оценка в докторантуру по программе докторов философии (PhD) представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов оценивания эссе, ответа на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы и собеседования.

На вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов философии (PhD) отводится 3 часа 30 минут (210 минут), из них:

на собеседование — 20 минут;

на написание эссе и ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы — 190 минут (3 часа 10 минут).

Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов по профилю состоит из блоков собеседования и экзаменационных вопросов по профилю группы образовательной программы.

Итоговая оценка в докторантуру по программе докторов по профилю представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов оценивания собеседования, ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы и наличия рекомендательного письма от предприятий и организаций.

На вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов по профилю отводится 2 часа 30 минут (150 минут).

При этом, лицам с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности предоставляется дополнительное время до 30 минут.

До начала дополнительного тестирования и вступительного экзамена администратор дополнительного тестирования и вступительного экзамена проводит инструктаж поступающим по правилам проведения дополнительного тестирования и вступительного экзамена.

После начала дополнительного тестирования и вступительного экзамена опоздавшие по времени более 40 минут не допускаются к дополнительному тестированию и вступительному экзамену.

Для начала дополнительного тестирования и вступительного экзамена поступающему необходимо:

для входа в систему тестирования указать свой логин и пароль или ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и авторизоваться через сканер объемно-пространственной формы лица человека;

подтвердить правильность данных о дополнительном тестировании и вступительном экзамене;

ознакомиться с правилами проведения дополнительного тестирования и вступительного экзамена;

после нажатия кнопки "Войти" приступить к сдаче дополнительного тестирования и вступительного экзамена.

Для выполнения работ по решению тестовых заданий каждому поступающему выдается бумага формата А4, которую по завершении дополнительного тестирования и вступительного экзамена и подачи заявления на апелляцию поступающий оставляет на посадочном месте.

При каждом выходе и входе в систему тестирования, а также после завершения тестирования, поступающие через фронтальные камеры, установленные на компьютере, проходят авторизацию объемно-пространственной формы лица человека.

После завершения дополнительного тестирования и вступительного экзамена поступающий подтверждает это нажатием кнопки "Завершить тестирование".

По завершению вступительного экзамена, ответы по блокам эссе и экзаменационных вопросов по профилю группы образовательной программы поступающего направляются в выбранный им ОВПО для обработки и оценивания.

Результаты вступительного экзамена объявляются на следующий день после проведения вступительных экзаменов.

По результатам вступительного экзамена или рассмотрения заявления на апелляцию (в случае подачи заявления на апелляцию) поступающему выдается электронный сертификат, который публикуется на сайте НЦТ и направляется в личный кабинет поступающего.

Электронный сертификат вступительного экзамена подтверждается на сайте НЦТ.

При этом сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 4 по 20 августа, действителен до 1 декабря текущего календарного года. Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 18 ноября по 11 декабря, действителен до 1 марта следующего календарного года.

Зачисление лиц в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на платной основе осуществляется на основе международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы образовательных программ докторантуры и набравших не менее 75 баллов из возможных 100 баллов, в докторантуру по программе докторов по профилю — не менее 50 баллов из возможных 80 баллов.



На обучение в докторантуре по программе докторов философии (PhD) по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену — не менее 75 баллов, по программе докторов по профилю — не менее 50 баллов.



В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущество при зачислении в докторантуру по программе докторов философии (PhD) получают лица, имеющие наиболее высокую оценку вступительного экзамена по профилю группы образовательной программы. Затем учитываются баллы за эссе, научные достижения, соответствующие профилю образовательной программы: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2 квартиль по данным Journal Citation Reports базы данных Web of science компании Clarivate Analytics за последние 3 календарных года; свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.



В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущество при зачислении в докторантуру по программе докторов по профилю получают лица, имеющие наивысший балл сертификата, подтверждающего владение иностранным языком.

Затем учитываются баллы за научные достижения, соответствующие профилю образовательной программы:

научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2 квартиль по данным Journal Citation Reports базы данных Web of science компании Clarivate Analytics за последние 3 календарных года;

свидетельства о научных разработках;

сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане увеличили квоты приема в колледжи и лицеи для лиц с инвалидностью.