Мировой рекорд - жительница ЮАР родила 10 детей

37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из ЮАР, родив сразу семь мальчиков и трех девочек, установила мировой рекорд, передает zakon.kz.

Женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей. Предыдущий рекорд в мае был установлен жительницей Мали, которая за один раз родила девять детей, - говорится в сообщении РИА Новости.

Как отмечает уточняется, Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила, находясь на восьмом месяце беременности. К слову, врачи ожидали всего восьмерых.