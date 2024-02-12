43-летняя жительница Жетысуской области родила 10 ребенка

В Жетысуской области многодетная мать Жасия Жанатбек воспитывает 7 дочерей и 3 сыновей, есть и двойня. В акимате Сарканского района Жетысуской области рассказали Zakon.kz о необычной семье.

По данным акимата за 12 февраля 2024 года, семейная пара Багдар и Жасия живут в городе Саркан 15 лет. У них 10 детей, самая младшая дочь Ясмин родилась совсем недавно.

"Роженица 1980 года рождения. В целом беременность протекала хорошо, в том числе благодаря позитивному настрою женщины. В связи с показаниями 4 февраля провели кесарево сечение. Мать и малышка чувствуют себя хорошо. Сегодня их благополучно выписали. В целом для нашей больницы принимать десятые роды – это уникальный случай". Заведующая родильным отделением районной больницы Галия Менисова

Самому старшему ребенку семьи – дочери Захиде 23 года, она уже обзавелась собственной семьей, у нее двое детей. Второй дочери Розе 19 лет, она студентка. Учится на 2 курсе Казахского национального женского педагогического университета в Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Сарканского района

Улжан, Улыхан, Жамбыл и Айторе – еще школьники, самым младшим двойняшкам Имрану и Ясин по 3 года.

Также сказано, что Жасия Жанатбек награждена нагрудными знаками "Күміс алқа" и "Алтын алқа". 46-летний супруг Жасии занимается животноводством.

18 января в Астане в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы №2 родилась первая в 2024 году тройня. Как оказалось, счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.