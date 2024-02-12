Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

43-летняя жительница Жетысуской области родила 10 ребенка

43-летняя жительница Жетысуской области родила 10 ребенка Фото: пресс-служба акимата Сарканского района
В Жетысуской области многодетная мать Жасия Жанатбек воспитывает 7 дочерей и 3 сыновей, есть и двойня. В акимате Сарканского района Жетысуской области рассказали Zakon.kz о необычной семье.

По данным акимата за 12 февраля 2024 года, семейная пара Багдар и Жасия живут в городе Саркан 15 лет. У них 10 детей, самая младшая дочь Ясмин родилась совсем недавно.

"Роженица 1980 года рождения. В целом беременность протекала хорошо, в том числе благодаря позитивному настрою женщины. В связи с показаниями 4 февраля провели кесарево сечение. Мать и малышка чувствуют себя хорошо. Сегодня их благополучно выписали. В целом для нашей больницы принимать десятые роды – это уникальный случай".Заведующая родильным отделением районной больницы Галия Менисова

Самому старшему ребенку семьи – дочери Захиде 23 года, она уже обзавелась собственной семьей, у нее двое детей. Второй дочери Розе 19 лет, она студентка. Учится на 2 курсе Казахского национального женского педагогического университета в Алматы.

43-летняя жительница Жетысуской области родила 10 ребенка

Фото: пресс-служба акимата Сарканского района

Улжан, Улыхан, Жамбыл и Айторе – еще школьники, самым младшим двойняшкам Имрану и Ясин по 3 года.

Также сказано, что Жасия Жанатбек награждена нагрудными знаками "Күміс алқа" и "Алтын алқа". 46-летний супруг Жасии занимается животноводством.

18 января в Астане в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы №2 родилась первая в 2024 году тройня. Как оказалось, счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.

Читайте также

Стоит ли алматинцев переселять в менее сейсмоопасные регионы
Стоит ли алматинцев переселять в менее сейсмоопасные регионы
Крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике пройдет в Казахстане
Крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике пройдет в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Анастасия Московчук
Жетысуская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Токаев обратился к казахстанцам
Токаев обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: