Вокруг памятника последнему казахскому хану возник спор

Памятник последнему казахскому хану Кенесары после трех лет споров сняли с постамента в Жамбылской области. Монумент три года назад возводили жители села Мерке на свои деньги, но понравился он далеко не всем, сообщает zakon.kz.

Недовольные говорили, что он маленький и некрасивый, и напоминали: акимат не давал разрешения на установку, передает Первый канал "Евразия".

Теперь, казалось бы, нет памятника, и нет споров. Но конфликт лишь набирает обороты.

"Не солидно, не статусно, не по-хански". Так подумали жители Жамбылской области и добились-таки, чтобы с трассы "Западная Европа-Западный Китай" исчез памятник Кенесары хану. Монумент высотой семь метров многих смущал. По словам людей, скульптура была маленькой, неказистой и не отражала величие последнего правителя казахского ханства. Напротив, приземляла его образ.

Хану можно было поставить достойный памятник. Стыдно за это. Если петиция будет принята, я пойду до конца. Я считаю, это оскорбление. Мало того, что Кенесары был обезглавлен, так еще и такой монумент установили. житель области Жомарт Ескара

Установили его жители Меркенского района, причем из лучших побуждений. Они считают себя потомками хана, поэтому и решили увековечить личность славного предка. Собрали около 8 млн тенге и заказали скульптуру. Правда, возведение монумента не согласовали ни с одним ответственным органом. При этом авторы идеи признают, что памятник оказался неудачным и не против заменить его на новую версию. Она пока еще только на стадии обсуждений.

Деньги из бюджета не будут выделяться. Эскиз будущего памятника, документы на благоустройство, на землю, он находится в частной собственности, все это будет представлено на рассмотрение республиканской ономастической комиссии. При положительном заключении будут проведены работы по дальнейшему возведению памятника. заместитель акима Меркенского района Берик Бегалиев

Когда появится новый монумент, неизвестно. "Неугодного" Кенесары хана сняли с пьедестала. Его дальнейшая судьба - под большим вопросом. Жители Меркенского района просят не выбрасывать скульптуру, а установить ее в другом, более скромном месте.