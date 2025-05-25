Памятник Кенесары хану вернули на место в Астане

Отремонтированный памятник Кенесары хану, который расположен на набережной реки Есиль, вернули на место в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 мая сообщил государственный советник Ерлан Карин на своей странице в Instagram.

"Памятник Кенесары хану в Астане прошел реставрационные работы и был вновь установлен! В настоящее время вокруг памятника продолжаются работы по благоустройству", – написал он под постом.

Ранее сообщалось, что реконструкция памятника включала выполнение следующих видов работ: демонтаж скульптуры и ее последующая реставрация, демонтаж постамента и прилегающей территории, монтаж буронабивного свайного поля, а также последующий монтаж конструкции и отделка постамента облицовочным материалом.

