Призера чемпионата Азии по боксу забрали в армию после возвращения в Казахстан

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул пополнил ряды Вооруженных сил Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщили в Министерстве обороны РК, после возвращения с чемпионата Азии по боксу в Дубае спортсмену пришла повестка с вызовом в военкомат. Затем он на общих основаниях прошел медицинскую комиссию и был признан годным для службы в армии. Аманкул будет год служить в спортивной роте спортклуба Министерства обороны РК в качестве рядового.
Думаю, каждый мужчина должны выполнить свой долг перед Родиной. Я верю, что мне удастся достойно выполнить свой долг перед Родиной, — сказал боксер.
Напомним, на прошедшем недавно в Дубае чемпионате Азии по боксу Абильхан Аманкул выиграл серебряную медаль, уступив в финале спорным судейским решением узбеку Саиджамшиду Джафарову.
Бокстан Азия чемпионатының күміс жүлдегері Әбілхан Аманқұл Қазақстан Қарулы Күштерінің қатарын толықтырды.— ҚР Қорғаныс министрлігі - Министерство обороны РК (@modgovkz) June 8, 2021
Былғары қолғап шебері бір жыл бойы атыс пен саптық даярлықты жаттығулармен, жиындармен және жарыстармен қатар алып жүреді. pic.twitter.com/jG0rfXo1nf
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