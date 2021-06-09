Призера чемпионата Азии по боксу забрали в армию после возвращения в Казахстан

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул пополнил ряды Вооруженных сил Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, после возвращения с чемпионата Азии по боксу в Дубае спортсмену пришла повестка с вызовом в военкомат. Затем он на общих основаниях прошел медицинскую комиссию и был признан годным для службы в армии. Аманкул будет год служить в спортивной роте спортклуба Министерства обороны РК в качестве рядового.

Думаю, каждый мужчина должны выполнить свой долг перед Родиной. Я верю, что мне удастся достойно выполнить свой долг перед Родиной, — сказал боксер.

Напомним, на прошедшем недавно в Дубае чемпионате Азии по боксу Абильхан Аманкул выиграл серебряную медаль, уступив в финале спорным судейским решением узбеку Саиджамшиду Джафарову.