В Алматы встретили призеров чемпионата Азии по боксу

24 мая призеров чемпионата Азии по боксу встретили в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую сборную с чемпионата Азии по боксу среди молодежи, который завершился в Шри-Ланке, встретили корреспонденты "24kz". По итогам турнира национальная команда завоевала 41 золотую медаль, став лидером соревнований.

Зарубежные спортивные аналитики отмечают, что сборная Казахстана уверенно лидирует на континенте. Среди победителей – как известные спортсмены, так и новые имена, за которыми, по мнению тренеров, большое будущее. Впереди у команды – подготовка к мировым турнирам и квалификация на Олимпийские игры.

В этот же день первая ракетка Казахстана и победительница турнира WTA-500 в Страсбурге Елена Рыбакина выразила благодарность своей команде и семье.