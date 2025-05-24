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Спорт

В Алматы встретили призеров чемпионата Азии по боксу

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 03:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 мая призеров чемпионата Азии по боксу встретили в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскую сборную с чемпионата Азии по боксу среди молодежи, который завершился в Шри-Ланке, встретили корреспонденты "24kz". По итогам турнира национальная команда завоевала 41 золотую медаль, став лидером соревнований.

Зарубежные спортивные аналитики отмечают, что сборная Казахстана уверенно лидирует на континенте. Среди победителей – как известные спортсмены, так и новые имена, за которыми, по мнению тренеров, большое будущее. Впереди у команды – подготовка к мировым турнирам и квалификация на Олимпийские игры.

В этот же день первая ракетка Казахстана и победительница турнира WTA-500 в Страсбурге Елена Рыбакина выразила благодарность своей команде и семье.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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