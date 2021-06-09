Данные о налогах главы Amazon и Tesla вызвали скандал в США

Публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Налогового управления США, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Конфиденциальные данные Налоговой службы США (IRS) опубликовало издание ProPublica. Журналисты проанализировали налоговые декларации тысяч самых богатых американцев за более чем 15 лет и заключили, что 25 богатейших американцев, в том числе Баффет, Блумберг, Безос и Маск, платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по общим правилам.

Отмечается, что при суммарном росте состояния на $401 млрд с 2014 по 2018 годы миллиардеры заплатили 3,4% федерального налога, или $13,6 млрд. По данным ProPublica, Баффет заплатил наименьший налог относительно его доходов — $23,7 млн против роста состояния на $24,3 млрд, что эквивалентно ставке в 0,10%.

Согласно налоговому законодательству США, рост стоимости активов не считается доходом до тех пор, пока те не были проданы. В совокупности с приемами оптимизации налогов это позволило миллиардерам платить налоги по значительно меньшей ставке, чем типичная американская семья, отметили в ProPublica.