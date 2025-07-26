Скандал в США: в сеть утекли данные с приложения для безопасных знакомств

В США разразился скандал вокруг популярного приложения Tea, через которое женщины анонимно оставляли отзывы о мужчинах. Платформа столкнулась с утечкой персональных данных, сообщает Zakon.kz.

По информации TechCrunch, в результате утечки были скомпрометированы порядка 72 тыс. изображений, включая тысячи селфи и фото документов, направленных пользователями для верификации, а также тысячи изображений, связанных с пользовательскими постами, комментариями и личной перепиской.

Как выяснилось, большая часть данных была собрана более двух лет назад, а утечка затронула только пользователей, зарегистрированных до февраля 2024 года.

Владельцы приложения заявили, что контактная информация, в виде электронных адресов и номеров телефонов, не была раскрыта. По словам представителей компании, изображения хранились в рамках политики по борьбе с онлайн-абьюзом и кибербуллингом.

Источник пишет, что платформа привлекла внешних экспертов по информационной безопасности и заявила об устранении уязвимости. Также были внедрены дополнительные меры защиты.

Приложение Tea стало самым популярным бесплатным приложением и занимает первое место по количеству загрузок в категории "Стиль жизни" в App Store. Сервис помогает женщинам в интернете при выборе потенциального партнера: выявляет мошенников, проверяет мужчин на наличие скрытых браков и позволяет ознакомиться с отзывами на них от других пользователей.

Ранее сообщалось, какие услуги в Казахстане могут получить иностранные туристы онлайн.