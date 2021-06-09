Рукодельница из Китая продвигает традиции пошива казахской национальной одежды

Женисгуль Нуртаакан унаследовала искусство вышивания и пошива казахской национальной одежды, которая является одним из предметов культурного наследия Китая.

Бабушка и мать Женисгуль Нуртаакан народные мастерицы, она с самого детства увлекалась этим искусством, с возрастом ее интерес к казахской одежде только усиливался.

В 1999 году Женисгуль открыла свою собственную компанию в городе Кульджа - "Тасбулак Улттык". Она поставила себе цель изучить производство и продвижение казахской национальной культуры через одежду.

Сейчас в компании работают 320 человек, которые изготавливают различные товары.

Более 20 лет Женисгуль Нуртаакан ездила по пастбищным районам Синьцзяна, собирая статьи и книги, связанные с историей казахской одежды, чтобы отыскать и сохранить древние традиции народа.