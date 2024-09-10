Как алматинка продвигает семейные ценности и казахские традиции в соцсетях
Фото: Instagram/assem_muze
Продвижение семейных ценностей и казахской культуры становится все более популярным среди молодежи. Многие молодые пары делятся своим бытом и показывают особые традиции семьи в социальных сетях. Одна из представительниц такого контента – автор-исполнитель Асем Абдыкасымова.
34-летняя Асем Абдыкасымова родом из Караганды. В настоящее время вместе с мужем и сыном проживает в Алматы. Девушка международник по профессии, но всю свою жизнь связала с творчеством. Она выступает со сценическим именем Assem Muze, пишет песни и ведет проекты по продвижению казахской культуры и языка.
К тому же алматинка активно занимается музыкальными проектами, которые направлены на популяризацию казахских песен. Одним из ее значительных проектов, в котором она выступила в качестве соавтора, стал перевод казахских песен на французский язык.
Параллельно с творчеством девушка ведет блог в социальных сетях о казахском этно, семье и культуре.
"Я рассказываю о казахских традициях и о семейных ценностях. Себя я ассоциирую с девушкой nomad, что в переводе означает кочевница. На мой взгляд, такой человек постоянно находится в движении и в изучении окружающего мира. Ведь именно путешествуя и исследуя этот мир, современный кочевник приобретает новый опыт, узнает больше о мире, о себе и воплощает все свои знания в что-то полезное для общества". Асем Абдыкасымова
По ее словам, транслирование своего опыта в Сети позволяет не только делиться радостями и достижениями, но и демонстрировать значимость поддержки, взаимного уважения и сохранения культурных традиций в семье.
Она считает, что такие публикации вдохновляют других людей развивать и прививать свои собственные семейные ценности и больше проводить время вместе со своей семьей.
"Я исследую казахскую культуру, чтобы изучить себя. Узнавая новое, я стала делиться интересными фактами о нашей культуре со своими подписчиками. Оказалось, что многих увлекает эта тема. Моя аудитория – это казахстанцы и жители зарубежья, любящие Казахстан и казахскую культуру". Асем Абдыкасымова
Алматинка отмечает, что важно сохранять свою культуру и укреплять семейные ценности, поскольку это большое богатство и сила каждой семьи. А уважение к своей истории и семье должно проявляться во всем: в образе жизни, кухне, в бережном отношении к историческим памятникам и т. д.
"Каждая традиция в нашей культуре имеет глубокое значение и напрямую влияет на привитие семейных ценностей. Особенно мне нравятся казахские праздники, связанные с рождением ребенка: қырқынан шығару и тұсау кесер. Они очень теплые, трепетные, полные символизма и смысла. Они способствуют укреплению семейных связей, особенно молодых семей. И Наурыз, пожалуй, остается для меня самым любимым праздником, как символ обновления и связи с природой", – говорит Абдыкасымова.
Несмотря на то, что Асем с супругом выросли в современных реалиях, им интересно узнавать больше о традициях и трепетно соблюдать их, изучать и понимать, потому что в них заложена мудрость и история.
Фото: Instagram/assem_muze
Асем признается, что в будущем видит развитие казахстанской модели семьи, построенной на доверии, любви и уважении друг к другу. Поскольку молодые семьи все чаще ищут способы укрепить свои связи, поддерживать гармонию и создавать прочные отношения на основе взаимопонимания и заботы. Молодежь понимает, что маленькие ежедневные традиции и совместные моменты играют ключевую роль в построении крепких и счастливых отношений.
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