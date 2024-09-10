Как алматинка продвигает семейные ценности и казахские традиции в соцсетях

34-летняя Асем Абдыкасымова родом из Караганды. В настоящее время вместе с мужем и сыном проживает в Алматы. Девушка международник по профессии, но всю свою жизнь связала с творчеством. Она выступает со сценическим именем Assem Muze, пишет песни и ведет проекты по продвижению казахской культуры и языка.





К тому же алматинка активно занимается музыкальными проектами, которые направлены на популяризацию казахских песен. Одним из ее значительных проектов, в котором она выступила в качестве соавтора, стал перевод казахских песен на французский язык.



