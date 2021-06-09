Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент zakon.kz.

В столице эпидситуация по COVID-19 стабилизируется со снижением уровня заболеваемости. Хотелось бы отметить, что темпы снижения заболеваемости растут, но медленно. За последние три недели мы наблюдаем в среднем от 10% до 19%. Но при этом фактически регистрируемая заболеваемость свидетельствует о продолжающейся неблагополучной эпидситуации по коронавирусу, - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она отметила, что город продолжает находиться в "красной" зоне. В день регистрируется от 70 до 200 заболевших коронавирусной инфекции.

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Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения по сравнению с маем снизился от 210 до 110. За неделю было зарегистрировано 1315 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 18%, - добавила главный санврач города.

За сутки в городе было зарегистрировано 203 случая КВИ, в том числе 150 с симптомами, 53 бессимптомных.

Тамила Языкова, Нур-Султан