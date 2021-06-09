В Алматы ограничат проезд по одному из участков улицы Кажымукана, сообщает zakon.kz.

С 9:00 10 июня до 18:00 11 июня в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Кажымукана от улицы Сапара Байжанова до улицы Госпитальной, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения связаны с плановой заменой отработавшего свой срок службы магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.