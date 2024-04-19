В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
Фото: Zakon.kz
В Алматы проведут плановую реконструкцию магистрального трубопровода по улице Ескараева. Об этом 19 апреля 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
Плановую реконструкцию магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью, проведут с 23 апреля по 23 июня в Бостандыкском районе Алматы.
"Для обеспечения безопасности проведения работ в этот период будет закрыто движение для автотранспорта по ул. Ескараева – от пр. Гагарина до ул. Розыбакиева. Для сохранения комфортных условий жителям данного района горячая вода в дома будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения".ТОО "Алматинские тепловые сети"
В компании заверили, что замена теплотрассы позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплоснабжением 19 многоквартирных жилых домов, два детских сада и 39 иных объектов.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее алматинцев предупредили о проведении испытаний теплосетей. По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться на территории всех районов южной столицы с 24 апреля по 15 мая 2024 года.
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