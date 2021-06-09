Известный российский журналист выпустил передачу о Токаеве

Известный российский журналист Леонид Млечин выпустил передачу о Касым-Жомарте Токаеве, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал Берик Уали на странице в Facebook.

Известный российский журналист, международный обозреватель, историк Леонид Млечин на своем YouTube-канале опубликовал авторскую передачу, посвященную двухлетию президентства Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В документальном проекте "Казахстан между Россией и Китаем. 2 года Президента Токаева" автор делится своим видением политического курса руководителя Казахстана. Автор не только подробно рассказывает о реформах, инициированных Касым-Жомартом Токаевым, но и делится личными впечатлениями о встречах с Президентом, - уточнил пресс-секретарь Токаева.

Хорошо, когда есть надежный сосед. Плохо, когда соседом не дорожат. Есть один болезненный вопрос, который нам надо обсудить, - начал свою передачу Млечин.