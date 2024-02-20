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Президент Сербии поделился впечатлениями после разговора с Токаевым

Президент Сербии поделился впечатлениями после разговора с Токаевым Фото: akorda.kz
Президент Сербии Александр Вучич на своей странице Instagram поделился впечатлениями после разговора с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Zakon.kz.

Глава Сербии отметил, что это был прекрасный разговор.

"В ходе которого мы подтвердили нашу приверженность соблюдению норм международного публичного права и взаимной поддержке территориальной целостности. Договорились как можно скорее провести сессию Смешанного комитета по сотрудничеству между нашими странами, а также пригласил президента Токаева посетить Сербию в 2024 году", – написал он.

Ранее сообщалось, что 20 февраля состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Сербии. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества.

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