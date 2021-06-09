Полиция ищет мужчину, оскробившего афроамериканца в автобусе Алматы

9 июня 2021, 13:55
Фото: zakon.kz

Казахстанец без причины приставал к афроамериканцу в автобусе, сообщает zakon.kz.

Видео очевидца распространяют в Казнете.

Сначала наш соотечественник обзывает его "нигга", потом и вовсе хочет вызвать на драку, - говорится в сообщении к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ????????© ZTB QAZAQSTAN 2021 (@ztb_video)

По данному факту будут проведены проверочные мероприятия с установлением фигурантов и с дальнейшим принятием мер. В полицию ни звонков, ни обращений не поступало, - отметил заместитель начальника Департамента полиции Алматы, Рустам Абдрахманов.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?