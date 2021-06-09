Полиция ищет мужчину, оскробившего афроамериканца в автобусе Алматы

Казахстанец без причины приставал к афроамериканцу в автобусе, сообщает zakon.kz.

Видео очевидца распространяют в Казнете.

Сначала наш соотечественник обзывает его "нигга", потом и вовсе хочет вызвать на драку, - говорится в сообщении к видео.

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По данному факту будут проведены проверочные мероприятия с установлением фигурантов и с дальнейшим принятием мер. В полицию ни звонков, ни обращений не поступало, - отметил заместитель начальника Департамента полиции Алматы, Рустам Абдрахманов.