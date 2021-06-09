Редких млекопитающих запечатлели в святом месте Мангистау

Устюртского уриала запечатлели в районе подземной мечети Бекет-Ата в Мангистауской области, передает zakon.kz.

Фото и видеоматериалами с "краснокнижными" муфлонами поделился на своей странице в Instagram местный житель Багдат Бесмагамбетов из села Кызылсай, который проводит экскурсии по святым местам и достопримечательностям региона.

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По его словам, он застал горных баранов 7 июня в районе подземной мечети Бекет-Ата.

Люди их не трогают. Они не убегают. Я уже не впервые встречаю муфлонов в Бекет-Ата, - поделился Багдат Бесмагамбетов.

Устюртский уриал (он же устюртский муфлон, устюртский горный баран) - парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала). Ведет оседлый образ жизни. Живет в невысоких пустынных горах и чинках. В Казахстане распространен на Устюрте. Занесен в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).