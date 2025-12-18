Редкую ночницу запечатлели на востоке Казахстана

Один из самых маленьких видов летучих мышей попал на камеру на востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Это Myotis ikonnikovi Ognev, или Ночница Иконникова, снимком которой поделился Катон-Карагайский природный парк.

"Редкий, слабоизученный южно-сибирский вид. В Казахстане обнаружен только в западной части Горного Алтая – в Катон-Карагайском районе близ деревни Черновая и на Тигирецком хребте. Приурочена к лесной зоне, встречается преимущественно в горно-таежных биотопах. Зимует в различных подземных убежищах. Питается летающими насекомыми, ловит их, пролетая низко над землей и водоемами", – рассказали в парке об этом виде летучей мыши.

В период полевых исследований ее видели 16 июля 2025 года в прибрежном лесу у реки Бухтармы и в ночь с 25 на 26 июля в тайге у села Бекалка (Фыкалка) над ручьем.

Мышь названа в честь русского дворянина и энтомолога Николая Флегонтовича Иконникова. Длина ее тела 37-43 мм, хвоста 30-42 мм, предплечья 30-33 мм, размах крыльев – 19-22 см. Вид распространен в Японии, Казахстане, Корее, Корейской Народно-Демократической Республике, Монголии, России. Обитает в горных лесах.

В Красной книге Казахстана она отнесена к IV категории – редкие, малоизученные виды.

В Казахстане обитает 27 видов летучих мышей, пять из них занесены в Красную книгу Казахстана и охраняются государством (Ночница Иконникова, Азиатская широкоушка, Кожанок Бобринского, Белобрюхий стрелоух, Широкоухий складчатогуб).