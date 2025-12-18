#Казахстан в сравнении
События

Редкую ночницу запечатлели на востоке Казахстана

летучая мышь, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 10:07 Фото: pixabay
Один из самых маленьких видов летучих мышей попал на камеру на востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Это Myotis ikonnikovi Ognev, или Ночница Иконникова, снимком которой поделился Катон-Карагайский природный парк.

"Редкий, слабоизученный южно-сибирский вид. В Казахстане обнаружен только в западной части Горного Алтая – в Катон-Карагайском районе близ деревни Черновая и на Тигирецком хребте. Приурочена к лесной зоне, встречается преимущественно в горно-таежных биотопах. Зимует в различных подземных убежищах. Питается летающими насекомыми, ловит их, пролетая низко над землей и водоемами", – рассказали в парке об этом виде летучей мыши.

В период полевых исследований ее видели 16 июля 2025 года в прибрежном лесу у реки Бухтармы и в ночь с 25 на 26 июля в тайге у села Бекалка (Фыкалка) над ручьем.

Мышь названа в честь русского дворянина и энтомолога Николая Флегонтовича Иконникова. Длина ее тела 37-43 мм, хвоста 30-42 мм, предплечья 30-33 мм, размах крыльев – 19-22 см. Вид распространен в Японии, Казахстане, Корее, Корейской Народно-Демократической Республике, Монголии, России. Обитает в горных лесах.

В Красной книге Казахстана она отнесена к IV категории – редкие, малоизученные виды.

В Казахстане обитает 27 видов летучих мышей, пять из них занесены в Красную книгу Казахстана и охраняются государством (Ночница Иконникова, Азиатская широкоушка, Кожанок Бобринского, Белобрюхий стрелоух, Широкоухий складчатогуб).

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
