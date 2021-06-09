Глава МСХ заявил, что гибель лошадей в Мангистауской области лежит на районных акиматах

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров высказался о массовой гибели лошадей в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что это является недоработкой акиматов.

Да, я считаю, что это недоработка районных акиматов. Они ситуацию на местах знают лучше, чем в министерстве, либо в областном акимате. Если бы они сигнализировали заранее и предложили меры поддержки, мы, конечно, со стороны правительства оказали бы помощь, как и сейчас, - уточнил министр.

По его словам, в область доставят 600 тысяч тонн ячменя по сниженной цене.

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Акимат делает расчеты, сколько средств потребуется на покупку дополнительных объемов сена и кормов. Это будет рассмотрено позже, после того, как будут готовы документы, - заключил он.

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