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Законодательство РК

Гибель солдата в Мангистау: в Минобороны выступили с заявлением

солдат, армия,, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 17:14 Фото: пресс-служба МО РК
В Министерстве обороны прокомментировали смерть солдата-срочника, который скончался после выстрела в лицо на полигоне в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что это дело находится на особом контроле у министра обороны.

"Касательно смерти военнослужащего срочной службы войсковой части 25744 Актауского гарнизона сообщаем, что по поручению главы Минобороны создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования", – говорится в официальном сообщении.

В Минобороны заверили, что виновные в смерти солдата будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РК.

"Руководство Министерства обороны РК выражает самые глубокие и искренние слова сочувствия и соболезнования семье и родственникам погибшего военнослужащего, а также сообщает, что будет оказана всесторонняя помощь его родным и близким", – добавили в ведомстве.

Ранее отец погибшего юноши записал видеообращение к министру обороны. Он потребовал найти и наказать виновных в смерти его единственного сына, а также заявил, что не верит в несчастный случай.

Напомним, 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов произошел трагический инцидент – 19-летний солдат получил смертельное ранение. По предварительной версии, лейтенант произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо юноше.

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