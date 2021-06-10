Кызылординцы значительно сократили посевы риса. Названа причина

Кызылординцы сокращают посевы риса из-за катастрофической нехватки воды, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", жители Кызылординской области бьют тревогу, так как в реке Сырдарья почти не осталось воды. Как считают эксперты, это чревато серьезными последствиями. Весь регион может остаться без должного полива. А в результате, и без урожая. Уже сейчас местным аграриям пришлось значительно сократить посевную площадь риса.

Этот год для кызылординских земледельцев выдался не самым удачным. Воды для полива почти не осталось. Выделяют ее в ограниченном количестве. Причина одна - обмеление главного источника - реки Сырдарья, - говорится в сообщении.

Нехватка воды ощущается от Жанакоргана до Аральского моря. Это на 484 млн кубометров больше в сравнении с прошлым годом. Территорию посевов риса сократили до 6600 га. и.о. руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области Бауыржан Оспанов

Вот уже несколько дней в социальных сетях обсуждается план развития водоемов в Туркестанской области. Он заслужил внимания многих кызылординцев, особенно тех, кто живет в нижнем течении реки. Сырдарьинцы опасаются, что создание новых каналов окончательно лишит их воды. А впоследствии, и пропитания.

Сейчас решается вопрос открытия в Туркестане новых каналов. Но как это скажется на нас? При этом ходят слухи, что в будущем ограничат поступление туда воды, и увеличат количество воды, поступающей в Чардару. Но строятся огромные магистральные каналы. Всем ясно, что это отразится на Сырдарье. Мы не должны этого скрывать. начальник производственного участка кызылординского филиала "Казсушар" Жорабек Нурымбетов

Воды в реке сейчас по щиколотку. Можно даже перейти на другой берег. Чиновники не скрывают, единственный способ наполнить русло реки - прийти к соглашению с соседними странами. Тем временем Сырдарья далеко не первая мелеющая река в Казахстане. Эта проблема уже коснулась Аральского моря и других озер. Если ситуацию не исправить в ближайшее время, она может привести к экологической катастрофе, считают эксперты.