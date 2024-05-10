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Минсельхоз сократит посевы пшеницы и риса

Минсельхоз сократит посевы пшеницы и риса, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 14:58 Фото: pixabay
В Казахстане сократят посевные площади пшеницы, хлопчатника и риса в 2024 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, по данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,8 млн га.

"Согласно поручению главы государства по диверсификации сельскохозяйственных культур, посевные площади пшеницы по сравнению с прошлым годом сократятся на 426 тыс. гектаров и составят 13,3 млн гектара. В рамках поручения также ведется работа по сокращению водоемких культур, прогнозируется уменьшение площадей хлопчатника на 16 тыс. гектаров, риса – на 12 тыс. гектаров", – сказал Айдарбек Сапаров.

Между тем министерство планирует увеличение площадей масличных культур на 373 тыс. гектаров и кормовых культур – на 66 тыс. гектаров.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что на сегодняшний день посевные работы уже ведутся в некоторых регионах страны. А массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая.

"Важным вопросом являются погодные условия в период весенне-полевых работ. Согласно прогнозным данным "Казгидромета", на большей территории республики влагозапасы оптимальные. Также фермерами проводятся работы по закрытию влаги", – отметил Айдарбек Сапаров.

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Ранее в Министерстве сельского хозяйства ответили на опасения аграриев по предстоящей посевной кампании.

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