С баскетбольную площадку: самый крупный вид динозавра обнаружили в Австралии

Ученые в Австралии классифицировали новый вид динозавров, как самый крупный из когда-либо обнаруженных на континенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Останки обнаружили в 2007 году, после чего палеонтологи сравнивали их с костями ранее найденых видов, чтобы определить их принадлежность. Сложности вызвали отдаленное расположение фрагментов костей, а также их состояние.

Новый вид назвали Australotitan cooperensis, или "южный титан". Динозавр относился к виду зауроподов, то есть растительноядных.

Зауроподы были динозаврами-растительноядными, известными своими размерами. У них были маленькие головы, очень длинные шеи, длинные хвосты и толстые, похожие на столбы ноги.

По своим размерам он входит в число 15 крупнейших ископаемых рептилий - его высота достигала 6,5 метров, а длина - 30 метров (примерно как площадка для баскетбола).

Команда исследователей назвала динозавра Купером во время работы над ним в честь близлежащего Купер-Крик, где он был найден.

Зауроподы жили в меловой период, около 92-96 млн лет назад.