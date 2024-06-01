В Зимбабве обнаружен новый вид динозавров

30 мая в африканской стране Зимбабве обнаружили останки ранее неизвестного динозавра. Виду дали название Musankwa sanyatiensis, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному в Acta Palaeontologica Polonica, окаменелые останки единственной задней ноги этого вида, включая кости бедра, голени и лодыжки, были обнаружены в скале на береговой линии озера.

Исследователи говорят, что останки относятся к позднему триасу, примерно 210 миллионов лет до нашей эры.

Проанализировав Musankwa Sanyatiensis, исследователи отмечают, что новый вид относится к Sauropodmorpha, кладе динозавров с длинной шеей, жившим в позднем триасе.

Фото: Atashni Moopen/ABC News

Согласно пресс-релизу, предыдущие находки в Зимбабве включают Syntarsus rhodesiensis в 1969 году, Vulcanodon karibaensis в 1972 году и Mbiresaurus raathi в 2022 году.

Ранее неизвестный родственник самого знакового из всех динозавров, тиранозавра рекса, был найден в Мексике в начале года.

