Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Зимбабве обнаружен новый вид динозавров

динозавр, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:43 Фото: freepik
30 мая в африканской стране Зимбабве обнаружили останки ранее неизвестного динозавра. Виду дали название Musankwa sanyatiensis, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному в Acta Palaeontologica Polonica, окаменелые останки единственной задней ноги этого вида, включая кости бедра, голени и лодыжки, были обнаружены в скале на береговой линии озера.

Исследователи говорят, что останки относятся к позднему триасу, примерно 210 миллионов лет до нашей эры.

Проанализировав Musankwa Sanyatiensis, исследователи отмечают, что новый вид относится к Sauropodmorpha, кладе динозавров с длинной шеей, жившим в позднем триасе.

Художественная реконструкция Musankwa sanyatiensis, идущего по мелководью триаса мимо метозавра., фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:43

Фото: Atashni Moopen/ABC News

Согласно пресс-релизу, предыдущие находки в Зимбабве включают Syntarsus rhodesiensis в 1969 году, Vulcanodon karibaensis в 1972 году и Mbiresaurus raathi в 2022 году.

Ранее неизвестный родственник самого знакового из всех динозавров, тиранозавра рекса, был найден в Мексике в начале года. 

Читайте также

космос
Космический телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал самую далекую из известных галактик
Токаев, ученые, гранты, Алматы
Токаев анонсировал увеличение числа грантов для молодых ученых
На Земле началась сильнейшая магнитная буря после взрыва на Солнце
На Земле продолжаются магнитные бури после вспышек на Солнце
Мухит Турсынали
Интересное 2024 год Динозавры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
Максим Фадеев объяснил, почему посвятил песню Салтанат Нукеновой
разрушения при землетрясении
"Небоскребы кренились на 45 градусов": рассказ очевидца землетрясения в 9 баллов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: