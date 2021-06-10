Названа наименее подверженная инфаркту и инсульту группа крови

10 июня 2021, 08:49
Фото: online47

Гематолог рассказала о влиянии группы крови на склонность человека к различным сердечно-сосудистым заболеваниям и тромбозам, сообщает zakon.kz.

По словам специалиста, тут больше всего повезло пациентам с первой группой крови.

При воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта, — рассказала Юлия Ненашева "Пятому каналу"

Врач пояснила, что в крови у таких людей заложено меньше протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.

Ненашева выразила мнение, что знание особенностей своей группы крови необходимо, поскольку от ее специфики зависит выбор питания, методов лечения и профилактики.


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