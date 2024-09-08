Астрологи: необычный гороскоп по группе крови

По мнению японских астрологов, группа крови является индикатором характера человека. Считается, что эта традиция зародилась в 1916 году, когда некоторые врачи в Японии предоставили специальный медицинский отчет, сообщает Zakon.kz.

Какими чертами характера обладают представители разных групп крови, разбираемся.

Тип 0 (I группа)

Считается, что люди с I группой крови являются спокойными, собранными, очень хладнокровными и серьезными. Они имеют твердый характер и очень надежны. Они все обдумывают и тщательно планируют, и трудятся упорно и настойчиво. Они пытаются сделать себя подобными собственному идеалу того, кем они должны быть. I группа может выглядеть отчужденной или удаленной от остальных.

Они пытаются подавить свои собственные эмоции, и, так как они постоянно практикуются в этом, они кажутся сильными. Однако, они также имеют хрупкую, нервную сторону. Они склонны жестко относиться к людям не их типа, и они склонны постепенно окружаться людьми того же характера.

Тип А (II группа)

Люди со II группой крови любопытны и заинтересованы во всем. Но они точно знают, какие из многочисленных интересов или возлюбленных являются действительно важными, теми, которых они должны придерживаться. II группа склонна скорее преуспевать во всем, чем быть середнячками.

Но они склонны быть настолько поглощенными своим собственным миром, или становиться настолько увлеченными, что они пренебрегают всем остальным.

Они имеют образ яркого и приветливого человека, полного энергии и энтузиазма, но некоторые люди считают, что на самом деле внутри они совсем другие.

Тип В (III группа)

Люди с III группой крови устанавливают настроение всей группы, и беру на себя ответственность за создание гармонии внутри нее. Их образ – расслабленный, мирный и беззаботный.

Они также считаются добросердечными и великодушными, и они склонны щедро тратить деньги на других. Люди III группы обычно "всеобще любимы". Однако, как ни странно, они имеют твердую и упорную сторону характера, и склонны втайне иметь собственное мнение обо всем.

С другой стороны, они имеют гибкую и приспосабливаемую сторону, с готовностью принимая все новое. Они легко поддаются влиянию других людей или того, что покажут по телевизору.

Тип АВ (IV группа)

У людей с IV группой очень тонкая чувствительность. Они внимательны к чувствам других людей, и относятся к ним с заботой и осторожностью.

С другой стороны, они строги по отношению к себе и своим близким. Выходит так, что они имеют две личности: одна для людей "снаружи", другая для людей "внутри".

Они часто становятся сентиментальными и склонны слишком глубоко задумываться. Люди с IV группой имеют много друзей, но также им требуется время, чтобы побыть одними и собраться с мыслями.

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