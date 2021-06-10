Денис Шипп освобожден от должности судьи Верховного суда

10 июня 2021, 10:07
Фото: inform.kz

Денис Шипп освобожден от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан, подпунктами 1 и 8 пункта 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" освобожден от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Шипп Денис Алексеевич в связи с назначением на другую должность.


Читайте также:

Денис Шипп назначен председателем Высшего судебного совета Казахстана


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?