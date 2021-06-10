Денис Шипп освобожден от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан, подпунктами 1 и 8 пункта 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" освобожден от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Шипп Денис Алексеевич в связи с назначением на другую должность.
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