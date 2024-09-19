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Денис Шипп освобожден от должности главы Высшего судебного совета Казахстана

Денис Шипп освобожден от должности главы Высшего судебного совета Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 14:32 Фото: parlam.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 сентября 2024 года освободил Дениса Шиппа от должности председателя Высшего судебного совета, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Шипп Денис Алексеевич освобожден от должности председателя Высшего судебного совета Казахстана", – говорится в документе.

Денис Шипп родился 27 февраля 1968 года. В 1996 году окончил Омский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

С 1994 года работал в Таможенном управлении и Департаменте финансовой полиции по Северо-Казахстанской области.

С 2003 года занимал должности судьи Петропавловского городского суда, судьи, председателя специализированного финансового суда Алматы.

С 2012 года являлся председателем апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Костанайского областного суда.

С декабря 2015 года был судьей Верховного суда.

С июня 2021 года назначен председателем Высшего судебного совета.

Награжден орденом "Құрмет", медалями "Мінсіз қызмет үшін" III степени и "Мінсіз қызмет үшін" II степени, почетным знаком "Үш би", а также ведомственными наградами и юбилейными медалями.

Днем ранее, 18 сентября 2024 года, Токаев назначил нового заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – начальника Службы антитеррора. Им стал Бакытбек Рахымбердиев.

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