Что происходит с инфляцией в Казахстане

На заседании правительства РК председатель Национального банка РК Ерболат Досаев сообщил, что к следующему году внутренние проинфляционные факторы исчерпаются, а внешнее инфляционное давление ослабнет и инфляция войдет в установленный коридор 4-6% в 2022 году, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, восстановление деловой активности в мире на фоне значительной фискальной поддержки и мягких денежно-кредитных условий сопровождается растущим спросом со стороны потребления.

В результате общая инфляция в США в апреле текущего года выросла до 4,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В России инфляция в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года, - сказал он.

Касательно Казахстана глава Нацбанка проинформировал, что продовольственная инфляция замедлилась с 9,8% до 9,3% на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, плодоовощную продукцию.

Несмотря на дезинфляционные процессы, на отдельных товарных рынках сохраняется тенденция роста цен - это подсолнечное масло, сахар, баранина, - уточнил он.

В то же время непродовольственная инфляция ускорилась с 6,4% до 6,7% из-за ускорения темпов роста цен на одежду и обувь до 5,9%, бензин - до 12,7%.

Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 5,1% на фоне повышения тарифов на электроэнергию и роста цен на отдельные услуги из-за повышенного спроса в условиях смягчения карантинных мер. С учетом произошедшего значительного скачка цен на ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция к концу 2021 года, по нашим последним прогнозам, может сформироваться выше целевого диапазона на 0,4-0,5 процентных пункта, - пояснил Досаев.

Но в целом, как он добавил, в 2022 году в Нацбанке ожидают исчерпание эффектов внутренних проинфляционных факторов и ослабления внешнего инфляционного давления. В результате инфляция войдет в установленный коридор 4-6%.

Оксана Скибан, Нур-Султан