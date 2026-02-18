Названы главные причины инфляции в Казахстане

Инфляция остается ключевой экономической проблемой РК. Несмотря на то, что в январе 2026 года годовой рост цен замедлился до 12,2%, ценовое давление в экономике сохраняется. Zakon.kz разобрал данные Нацбанка и выяснил, какие факторы сегодня формируют рост цен.

В январе 2026 года месячная инфляция ускорилась до 1% против 0,9% в декабре 2025 года. Сезонно очищенная инфляция (показатель, из которого убрано влияние сезонных колебаний цен, например, на овощи-фрукты), по данным НБРК, сохранилась на уровне 0,8%, что указывает на устойчивость негативных процессов. Формальное замедление годового показателя обеспечено в основном продовольственной компонентой, тогда как непродовольственные товары и услуги продолжают дорожать ускоренными темпами.

Продовольственная инфляция замедлилась за счет мяса

Годовая продовольственная инфляция в январе снизилась до 12,9% против 13,5% месяцем ранее. В месячном выражении рост цен на продукты питания замедлился с 1,2% до 0,8%. В сезонно очищенном выражении темпы роста снизились еще сильнее – с 0,9% до 0,4%.

Нацбанк связывает эту динамику с нормализацией цен на мясную продукцию. В предыдущие месяцы мясо существенно дорожало на фоне активного экспорта. В начале 2026 года предложение на внутреннем рынке частично восстановилось, что ослабило давление на цены.

Мясная продукция оказывает значительное влияние на общую продовольственную инфляцию, поскольку ее доля в структуре продовольственной корзины составляет порядка одной трети. Поэтому даже умеренное замедление роста цен на мясо заметно влияет на общий показатель.

При этом замедление продовольственной инфляции носит ограниченный характер. В январе с учетом сезонной корректировки продолжился рост цен на безалкогольные напитки, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия, масла и жиры.

Фото: Zakon.kz

Непродовольственные товары дорожают быстрее

В отличие от продуктов питания непродовольственная инфляция в январе ускорилась. Годовой рост цен достиг 11,7% против 11,1% в декабре. В месячном выражении рост составил 1,2% против 0,7% месяцем ранее.

По оценке Нацбанка, ускорение связано с устойчивым потребительским спросом и повышением ставки НДС. Рост цен зафиксирован по широкому кругу товаров, включая медикаменты и бытовую технику.

При этом удорожание происходит, несмотря на укрепление номинального обменного курса тенге и частичное либо полное освобождение отдельных категорий товаров от НДС. Это указывает на то, что внутренние факторы ценообразования сегодня играют более значимую роль, чем валютный канал.

Фото: Zakon.kz

Услуги остаются устойчивым источником давления

Сервисная инфляция в годовом выражении в январе не изменилась и составила 12%. Однако в месячном выражении рост цен на услуги ускорился до 1,1% против 0,6% в декабре.

Рост цен сохраняется по широкому спектру рыночных услуг в условиях повышенной инфляции, устойчивого спроса и повышения ставки НДС.

В числе категорий, где отмечается подорожание, – амбулаторные и стационарные медицинские услуги, связь, страхование, организация комплексного отдыха, услуги парикмахерских.

Одновременно умеренная динамика тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги продолжает оказывать сдерживающее влияние на сервисную инфляцию, однако этого недостаточно для ее устойчивого замедления.

Фото: Zakon.kz

Базовая инфляция остается выше целевого уровня

Показатели базовой инфляции в январе также указывают на сохранение ценового давления. Медианная сезонно очищенная базовая инфляция ускорилась с 0,7% до 0,8%. Показатель базовой инфляции с усечением 10% ценового распределения вырос до 0,9%. Аналогичное значение зафиксировано и при расчете с исключением восьми наиболее волатильных компонентов.

"Показатели базовой инфляции остаются на повышенном уровне и значительно превышают целевой ориентир по инфляции в месячном выражении (0,41%)". НБРК

Издержки производителей подпитывают рост цен

В январе 2026 года продолжился рост цен производителей сельскохозяйственной продукции. Увеличение экспортных поставок мясной продукции при сдержанной динамике забоя скота способствовало росту цен производителей на скот в живом весе. Удорожание красного мяса и усиление внутреннего спроса поддержали рост цен на мясо птицы.

Дополнительное давление на издержки в сельском хозяйстве оказало повышение цен производителей зерновых и масличных культур, а также рост стоимости энергоресурсов, коммунальных и логистических услуг.

В январе наибольший рост цен производителей зафиксирован в отраслях переработки и консервирования мяса, производстве растительных масел, макаронных изделий, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

В то же время цены в мукомольно-крупяной промышленности сохраняются вблизи уровней прошлого года благодаря высокому предложению зерна.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Январское замедление годовой инфляции в Казахстане обусловлено в основном временной коррекцией цен на отдельные продовольственные позиции. При этом базовая инфляция существенно превышает целевые ориентиры.

Это означает, что инфляционные риски сохраняются, а говорить об устойчивом снижении ценового давления пока преждевременно.

Отметим, что вчера вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал жалобы казахстанцев на резкий рост цен на продукты питания. По его словам, с начала года рост индекса цен на социально значимые товары составил всего 0,6%, и правительство не допустит резкого разгона цен на продовольствие.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.