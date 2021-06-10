На что потратили казахстанцы "излишки" пенсионных накоплений

На какие цели казахстанцы потратили снятые "излишки" пенсионных накоплений, рассказал на заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Досаева, пенсионные активы ЕНПФ с начала 2021 года снизились на 0,2 трлн тенге или 1,4% до 12,7 трлн тенге в мае из-за досрочного изъятия населением средств.

Объем внесенных вкладчиками пенсионных взносов составил 514,9 млрд тенге, пенсионных выплат - 113,7 млрд тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 671,8 млрд тенге. По итогам пяти месяцев получена доходность в размере 5,3% при инфляции 3,5% - за последние 12 месяцев доходность пенсионных активов составила 11,7% при уровне инфляции 7,2%, - сказала он.

Глава Нацбанка добавил, что на 31 мая текущего года количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 308,5 тыс. на сумму 1,4 трлн тенге, а на 9 июня - 1 трлн 452,6 млрд тенге. При этом наблюдается снижение объема ежемесячных изъятий до 179 млрд тенге в мае (643,4 млрд тенге в феврале, 302,1 млрд тенге в марте, 283,0 млрд тенге в апреле 2021 года).

На решение жилищных вопросов направляется 99,2% изъятых накоплений. В разрезе регионов на долю Мангистауской области, городов Алматы и Нур-Султан приходится 57,3% всего объема изъятий, - заключил Досаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан