Есть ли запрет на выезд. Где проверить

Казахстанцы смогут проверить запрет на выезд в мобильном приложении Комитет госдоходов "Е-Salyq-Azamat", передает zakon.kz.

Данный сервис позволяет гражданам перед вылетом за границу проверить в мобильном приложении КГД "Е-Salyq-Azamat" себя путем просмотра реестра должников на предмет наличия запрета на выезд. Ссылка перенаправляет пользователя на сайт АИС ОИП. Комитет госдоходов.

Как пояснили в КГД, судебные исполнители ограничивают выезд за пределы страны физическим лицам, имеющим задолженность перед бюджетом суммой свыше 40 месячных расчетных показателя (116 680 тенге), выставляя ограничения в реестре должников.

По информации комитета, для входа в мобильное приложение для безопасности ваших данных, необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).