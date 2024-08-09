Предпринимателям могут запретить выезд из Казахстана в случае налоговой задолженности

Руководители компаний и их заместители, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, представители фермерских хозяйств, имеющие налоговые задолженности, могут быть временно ограничены в выезде за пределы страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту нового Налогового кодекса, c 1 января 2025 года налоговые органы могут выносить постановления о временном ограничении на выезд в отношении первого руководителя (лица, его замещающего) и учредителя юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.

Это право отражено в главе 17 проекта Налогового кодекса "Принудительное исполнение налогового обязательства по уплате налогов и платежей в бюджет".

В статье 171 говорится, что временное ограничение на выезд применяется при непогашении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности в сумме, равной или превышающей предельный размер налоговой задолженности, в срок более трех месяцев со дня возникновения.

Интересно, но в проекте не уточняется, какой именно размер налоговой задолженности может стать причиной запрета на выезд. Сегодня в Казахстане, согласно действующему Налоговому кодексу, предел задолженности установлен в размере 6 МРП (в 2024 году 6 МРП = 22 152 тенге).

Также в статье поясняется, что временное ограничение на выезд может быть приостановлено на определенный срок "при необходимости проведения лечения лиц, выезд которых временно ограничен, за пределами Республики Казахстан, подтвержденного документально".

Снятие временного ограничения на выезд производится налоговым органом путем вынесения постановления в течение одного рабочего дня, следующего за днем:

1) погашения налоговой задолженности;

2) прекращения налогового обязательства.

При этом постановления о временном ограничении на выезд, о приостановлении временного ограничения на выезд, либо о снятии временного ограничения на выезд направляются для исполнения в пограничную службу КНБ РК посредством информационной системы налогового органа. При этом постановления о временном ограничении на выезд, о приостановлении временного ограничения на выезд и о снятии временного ограничения на выезд подлежат немедленному исполнению.

При этом контролирующие органы считают, что такой запрет очень эффективен.

"Данная мера ограничения является весьма действенной, поскольку блокирует должнику возможность выезда за пределы Республики Казахстан. Во многих случаях такой запрет может отрицательно сказаться на бизнесе должника и на его репутации перед его контрагентами, в связи, с чем очень часто должник стремится как можно быстрее выполнить свои обязательства перед взыскателем и оплатить задолженность". Департамент юстиции Карагандинской области

В конце отметим, что в Казахстане существуют два реестра должников – один касается должников с ограничением (например, по кредитам или алиментам), а второй – должников по исполнительным производствам в РК. Поэтому запрет на выезд нужно проверить по этим двум реестрам.

Многие путешественники игнорируют рекомендацию проверять ограничение на выезд из Казахстана заранее и иногда вспоминают про нее только в аэропорту. В этом случае при всем желании "закрыть" долги в один момент не получится – как правило, на это уходит до трех дней. И чтобы отпуск не сорвался, лучше всегда заранее уточнить свой статус, советуют налоговики.

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